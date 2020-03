Deze Zeeuwen hebben een eindeloze vakantie, maar willen dolgraag weer terug: ‘Het geld raakt op’

Zanger Herman Brock jr. in India: van paradijs naar gevangenis

In plaats daarvan leeft het gezin van dag tot dag. Wat een onbezorgde vakantie was, veranderde met de lockdown in Goa in onwerkelijke situatie. Stiekem de straat op om te pinnen in de hoop dat de politie hem niet snapt. De sfeer wordt steeds grimmiger en het eten schaarser. ,,De eerste dag van de lockdown hadden we echt honger. We aten crackers met kaas. Later konden we hier en daar afhalen of echt snel naar binnen, eten en weer weg. Het was echt een opluchting om die geheime restaurantjes te vinden, maar daar is het eten nu ook vrijwel op. Alleen nog pasta met tomatensaus. Eerst was het echt een paradijsje hier, nu een soort gevangenis in het paradijs.”