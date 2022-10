Deze week drie dagen lang veel minder bussen in Zeeland: chauffeurs gaan weer staken

Het is niet de eerste keer dat buschauffeurs het werk neerleggen dit jaar. Vorige maand was er een estafettestaking per provincie en een landelijke manifestatie, waarna de werkgevers van de vakbonden vijf weken de tijd kregen om te reageren. Dat is niet gebeurd, waarop nu een nieuwe grote actie volgt. ,,Ze steken gewoon hun middelvinger op naar hun eigen personeel. Maar de chauffeurs zijn het nu echt zat en gaan het er niet bij laten zitten", zegt vakbondbestuurder Marijn van der Gaag.

Vorige keer staakte zo'n 70 procent van de chauffeurs en bleef zo'n 30 procent doorrijden. Nu verwacht de FNV landelijk een grotere stakingsbereidheid. In Zeeland is ‘iets meer dan de helft’ van de chauffeurs lid van de FNV. ,,De meesten daarvan zullen gaan staken", zegt woordvoerder Casper Schrijver. ,,En als er al een paar bussen niet rijden, heeft dat al snel grote gevolgen voor de dienstregeling. Helaas voor de reizigers zullen zij daar dus last van hebben.”

Niet te kort dag

De staking is nu definitief, maar was na de vorige staking al wel aangekondigd. De FNV vindt het dan ook niet te kort dag voor reizigers die afhankelijk zijn van de bus. ,,We vinden het erg vervelend voor de reizigers, maar deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen.”



Chauffeurs laten zich tijdens de staking zien bij de provinciehuizen van Brabant, Utrecht en Zuid-Holland om een petitie aan te bieden. Dit omdat dit de provincies zijn die de aanbesteding doen voor de busbedrijven. Op het provinciehuis in Middelburg wordt geen petitie aangeboden. ,,Dat is een keuze die door de leden in Zeeland is gemaakt. Daar is een andere afweging gemaakt.”