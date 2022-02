Deze website is een eerbetoon aan alle Zeeuwse Holocaust-onderduikers

poll Ach, mijn lieve Valentijn, mag die roos ook duurzaam (of roze) zijn?

VLISSINGEN - De roos heeft het zwaar. Peperduur, dit jaar. Niet duurzaam, klinkt het steeds luider. De Valentijnsroos is steeds vaker een tulp of een bol. En veel PvdA-afdelingen doen de rode roos in de ban. ,,Dit jaar delen we mini-bijenhotelletjes uit!”

