Deze walvissen en dolfijnen leefden miljoenen jaren geleden in de Westerschelde

Het museum ging de afgelopen jaren drie keer op expeditie in de Westerschelde, onder leiding van honorair conservator Klaas Post. ,,Na de eerste verkenningstocht ontdekten we een locatie van een paar honderd vierkante meter waar heel veel fossiele resten lagen. We willen nu alvast een compilatie aan het publiek laten zien.” Waarom juist op deze plek zoveel vondsten werden gedaan, is niet duidelijk. ,,Het gaat om uitgestorven soorten, maar je kunt heel duidelijk de evolutielijn zien: zo vonden we resten van directe voorouders van de bultrug. En we hebben tandkassen van een spitssnuitdolfijn gevonden. Toen had het dier tachtig tanden, terwijl dolfijnen die we nu kennen nauwelijks tanden hebben.”