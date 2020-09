Deze tien titels maken kans op de Zeeuwse Boekenprijs 2020

REPORTAGE Bas kent elke dijk in Zeeland: ‘Niet zomaar een hoop grond’

7:30 Bas Chamuleau kan uren praten over de Zeeuwse dijken. Vele jaren deed hij onderzoek naar hun ontstaansgeschiedenis en hun functie in het landschap. Het eindresultaat van het graafwerk van de Kapellenaar – in de bodem en in de literatuur – is een interactieve, historische dijkenkaart.