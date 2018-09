Deze souvenirs nemen toeristen mee na hun vakantie in Zeeland

column Maikel Harte Asielzoe­kers

7:00 Wat een bijzonder land zijn we toch. Toen een paar jaar geleden de migrantenstroom op gang kwam en her en der asielzoekerscentra moesten worden geopend, waren de protesten niet van de lucht, soms tot rellen aan toe. Nu zijn er weer protesten, maar nu niet tégen asielzoekers, maar vóór asielzoekers, want Howick en Lili moeten blijven. De kranten staan er vol van.