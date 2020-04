Deze sorteermachine scheidt plastic net zo goed als wanneer je het zelf zou doen

Nét geen warmtere­cord voor Wilhelmina­dorp, maar woensdag wacht een herkansing

16:57 WILHELMINADORP - Her en der in het land zijn vandaag weer warmterecords gesneuveld. In Zeeland niet. Nét niet. Al scheelt het bar weinig, want Wilhelminadorp evenaarde het dagrecord van 6 april 2011: 21,1 graden. Maar niet getreurd. Woensdag krijgt Wilhelminadorp een nieuwe kans.