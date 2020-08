Deze plogger kun je de komende dagen tegenkomen op de Zeeuwse stranden

Verbazing over illegale mosselvis­se­rij Voordelta

16:43 YERSEKE - De handel in mosselen is strak gereguleerd. Alles wordt geregistreerd en gecontroleerd. Bovendien is de sociale controle in het wereldje van mosselkwekers en -handelaren groot. Er heerst dan ook enige verbazing over het nieuws dat een visser vorige week betrapt werd op het illegaal opvissen van 26.500 kilo mossels in de Voordelta.