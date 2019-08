Deze mensen zorgen dat de school klaar is voor een nieuw jaar

‘Milde’ straf voor Domburgse die verkrach­tin­gen verzon

14:41 MIDDELBURG - De 20-jarige Domburgse R. van den B. gaf woensdag in de Middelburgse rechtbank haar vriend na het horen van haar vonnis een dikke knuffel. Een taakstraf van 180 uur voor wat ze had uitgehaald: een valse melding van een dubbele verkrachting. Een relatief ‘milde’ straf, want in Breda was iemand voor vrijwel eenzelfde feit tot drie maanden cel veroordeeld.