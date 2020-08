Deze kweekvis is nu een officieel Zeeuws streekproduct

Het keurmerk heeft vastgesteld dat de vis in Zeeland wordt gekweekt, in zuiver Oosterscheldewater. Bovendien gebeurt dat op duurzame wijze, zonder antibiotica, vaccinaties, hormonen of andere medicijnen.

Het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct garandeert dat een product écht Zeeuws is. Dat betekent dat het in Zeeland is geteeld, gekweekt, gevist of geproduceerd is met Zeeuwse grondstoffen. Dat is bovendien op een duurzame manier gebeurd, met respect voor milieu, mens en dier.