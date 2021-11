Deze internationale studenten vonden hun plek in Zeeland: ‘Je bent hier nooit alleen’

De liefde bracht Giusy Caruso (20) van Sicilië naar Zeeland. ,,Mijn vriend Jaycee komt uit Philippine”, vertelt de Italiaanse HZ-studente. ,,We ontmoetten elkaar een paar jaar geleden via internet. Ik wilde altijd al in het buitenland studeren, omdat ik het interessant vind om andere culturen te leren kennen. Bovendien was ik het ouderwetse, theoretische onderwijs in Italië helemaal zat. Daar is het motto: hoe meer pagina’s je uit je hoofd leert, hoe meer je weet. Ik las dat er in Nederland hogescholen zijn waar heel praktisch wordt gewerkt. Daar was ik heel nieuwsgierig naar. Mijn vriend vertelde me over de HZ.”