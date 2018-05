Deze evenementen moet je bezoeken tijdens pinksterweekend

Pinksteren is bij uitstek geschikt om er op uit te trekken. Komt dat even goed uit, want er zijn komend weekeinde weer volop activiteiten in onze provincie en op eerste en tweede pinksterdag wordt het ook nog prachtig weer. Waar moet je zeker heen?

VRIJDAG 18 MEI

Cuisine Machine Vlissingen

Een zweefmolen, een kinderspeelfabriek en rock-, drum & bassband Convoi Exeptional sieren de vierde editie van de interactieve eetexpositie Cuisine Machine in de Vlissingse Machinefabriek. De foodtruckmanifestatie begint vrijdag en duurt tot en met maandag. Nieuw, maar al gezien bij seizoensopener Van Die Dingen Die Gebeuren in Terneuzen, is Aloha Gaudi, de pipowagen waarmee de cateraars van theater De Wegwijzer uit Nieuw- en Sint-Joosland de zomer doorbrengen als het theaterseizoen gedaan is. De papierloze toilettruck met douche-wc's van Geberit is er voor de nazorg.

Volledig scherm © Lex De Meester

ZLM-Don Stadsloop Middelburg

Wie sportief aan het weekend wil beginnen, kan vrijdagavond in Middelburg terecht. Alweer voor de achttiende keer wordt in het historische centrum de ZLM-Don Stadsloop gehouden. Honderden atleten hebben al ingeschreven voor deze sterk bezette hardloopwedstrijd. De start is om 20.00 uur op de Markt. Voorafgaand is er voor de jeugd de Qui-Vive Spektakelrun.

Volledig scherm © Lex De Meester

ZATERDAG 19 MEI

Vliegtuigbouwers op vliegveld Midden-Zeeland

De Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers (NVAV) houdt van zaterdag t/m maandag een Fly-Drive-In op vliegveld Midden Zeeland. Bezoekers kunnen kennismaken met een groot aantal door 'amateurs' gebouwde vliegtuigen. NVAV telt om en nabij 250 leden en heeft als vereniging de grootste vliegende vloot van Nederland. Zie ook www.NVAV.nl

Volledig scherm Vliegveld Midden-Zeeland. © Ruben Oreel

Open dag Werkend Trekpaard

Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland houdt zaterdag 19 mei haar open dag in de gehuurde boerderij op het landgoed Overduin in Oostkapelle. De Stichting biedt de mogelijkheid al haar voertuigen, koetsen en andere gerijen, werktuigen en gereedschappen - die vroeger in het Zeeuwse landleven werden gebruikt - te aanschouwen. Ook is de monumentale schuur te bezichtigen. Van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom.

Volledig scherm © Lex De Meester

Stuikerfeesten

Heikant staat zaterdag en zondag weer in het teken van de Stuikerfeesten. Het is voor de twintigste keer dat dit festival wordt gehouden. Er is een braderie, boekenmarkt, quiz en live muziek. Nieuw dit jaar is een obstacle run. Ook worden er in Heikant wedstrijden schapen drijven met honden gehouden.

Volledig scherm © Camile Schelstraete

Rock on the Kiosk

Het is al een aantal jaar een succesvolle combinatie: de ene dag Rock on the Kiosk op het Philipsplein in Philippine, een dag later gevolgd door Talent on the Kiosk. De twee evenementen zijn op zaterdag en zondag. Rock on the Kiosk is zaterdag toe aan de negende editie. Vanaf 14.00 uur zijn er optredens van achtereenvolgens Sister May (hardcore/grunge), Joost de Lange Rock/Blues Experience (bluesrock), Hyper (hard- en bluesrock), Downtown Jimmy (rockcovers), The Dirty Denims (rock) en - vanaf 22.15 uur - coverband The Rousers. Voor de vijfde keer krijgt een dag na het 'echte' festival talent de kans. Dan staan vanaf 14.00 uur op de muziektent: Smash, Bustaflax en DJ Cardiax, Undercover Rhythms, Suztain, Dispelled en Seamy Licence. De afsluiting van het festival komt vanaf 20.30 uur op naam van de band Frontaal. Toegang tot het evenement is beide dagen gratis.

Volledig scherm © Camile Schelstraete

Vliegerfestival Renesse

Liefhebbers van vliegeren moeten komend weekend in Renesse zijn. Daar wordt voor de derde keer een groot internationaal vliegerfestival gehouden. Drie dagen lang kleurt de hemel er allerlei kleuren. Het is het grootste vliegerfeest van Zeeland. Het evenement vindt plaats op het strand bij Strandrestaurant Our Seaside.

Volledig scherm vliegerfeest, renesse, foto dirk-jan gjeltema © Dirk Jan Gjeltema

ZONDAG 20 MEI

Pinkstermarkt Vlissingen

Ook dit jaar staan de boulevards in Vlissingen op eerste pinksterdag weer vol met tientallen kraampjes. De Pinkstermarkt is een traditie die inmiddels niet meer weg te denken is in de Scheldestad. Vanaf 10.00 uur kunnen de eerste zonnebrillen, zomerjurkjes en kralenkettingen worden gekocht. Er zullen zo’n 150 kramen staan over de gehele boulevard.

Volledig scherm © Lex De Meester

MAANDAG 21 MEI

Open dag bij Slot Baarland

Slot Baarland is geopend voor publiek. Kasteelheer Mart Steketee verwacht tussen de 2000 en 3000 bezoekers. Belangstellenden kunnen rondkijken in de kasteeltuin en in een deel van Slot Baarland. Er klinkt middeleeuwse muziek en er lopen een marskraamster en hofnar rond. Ook is er een schietbaan voor kinderen en zijn er verschillende activiteiten, zoals spinnen, weven, varen door de gracht en broodjes bakken. Daarnaast staat er een kraam met antieke spullen. De open dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Buurten bij de Boer

ZLTO Tholen houdt tweede pinksterdag voor de derde maal het evenement Buurten bij de Boer. Deze keer loopt de route over Sint Philipsland. Deelnemers fietsen langs vijf agrarische of agrarisch gerelateerde bedrijven. Deze bedrijven zetten hun poorten open voor bezoekers en de enthousiaste ondernemers willen graag meer vertellen over een onderdeel van hun bedrijf. Er wordt voor wat te eten en drinken gezorgd en aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht. Meer info https://www.zlto.nl/tholen