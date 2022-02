Deze drie Zeeuwse jongeren zetten zich in voor een betere wereld: ‘Ruim allemaal je troep op’

Video | Poll Waar die grenzen precies liggen? Dat is nog even zoeken. Maar we práten er nu in elk geval over.

VLISSINGEN - Mannelijke collega’s googlen samen foto’s om het uiterlijk te beoordelen van de 21-jarige stagiaire, die volgende week begint. Is dat ok? Het was één van de vragen in de PZC-enquête over grensoverschrijdend seksueel gedrag.

8:59