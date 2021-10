Deze drie Zeeuwse horecazaken overleefden de corona-crisis zonder of met nauwelijks overheidssteun

Eén appbericht zet de boel op scherp

9:00 Bruno en Sonja krijgen zomaar uit het niets een appbericht van hun vrienden Erik en Janna: ‘Wij hebben besloten het contact met jullie te verbreken. We willen daar niet met jullie over discussiëren’. Daarmee staat de boel meteen op scherp in ‘De Waarheden’, het toneelstuk dat vrijdag 8 oktober in première gaat bij De Zeeuwse Komedie in De Piek in Vlissingen.