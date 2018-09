Deze bijzondere Zeeuwse monumenten mag je op Monumentendag niet missen

VLISSINGEN - Het is zaterdag Open Monumentendag. Welke monumenten moet je zeker bezoeken? We zetten er zes op een rij.

1. Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent

Er is zaterdag weer van alles te zien en te beleven in het Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent. Speciaal voor de Open Monumentendag verzorgt het museum voor de jeugd een spectaculaire activiteit. Onder begeleiding van het IMZ Space Agency kunnen bezoekers een raket bouwen en lanceren. Tot een hoogte van wel 40 meter. Verder zijn er deze dag diverse demonstraties van verschillende motoren. Uiteraard zal ook de trots van het museum, de grote stoomgedreven generator deze dag weer draaien.

Volledig scherm Industrieel Museum, Sas van Gent. © Harmen Van Der Werf

2. Bunker in Vlissingen

Tijdens de Open Monumentendag zijn zoals elk jaar talloze monumenten opengesteld. Eentje die er uit springt, is de bunker bij de Oranjemolen in Vlissingen. Deze bunker, die bijna nooit open is, is tot in de puntjes gerestaureerd. Pronkstuk: de periscoop waarmee de Duitse bezetter het water in de gaten hield, werkt nog.

Volledig scherm Oranjemolen Vlissingen © Willem Staat/www.staatspareltjes.nl

3. Monumentale bomen in Middelburg

Bij monumenten wordt natuurlijk meteen aan gebouwen gedacht. Maar in Middelburg staan ook veel monumentale bomen. IVN Walcheren houdt rondleidingen langs de bijzondere bomen in de stad. De wandelingen vinden plaats vandaag plaats en op 6 oktober. De kosten voor een volwassene zijn drie euro, voor kinderen tot twaalf jaar 1,50 euro. Leden van IVN Walcheren kunnen gratis deelnemen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: www.ivn.nl/walcheren.

4. Westerkerk in Goes

Zaterdagochtend opent wethouder André van der Reest om 10.00 uur Open Monumentendag in Goes bij de onlangs gerestaureerde Westerkerk. André van der Reest, wethouder Cultuurhistorie, is enthousiast: ,,Het thema dit jaar is: in Europa. Vele monumenten in onze gemeente hebben een link met Europa. Dit kun je soms terugzien in de zichtbare verfraaiingen aan een monument en soms is de link verborgen in een van de vele verhalen.''

Volledig scherm De Westerkerk nog in de steigers. © Marcelle Davidse

5. Scheepswerf in Arnemuiden

Ook dit jaar is de Werf Meerman in Arnemuiden weer gratis toegankelijk voor iedereen. Liefhebbers van historie, in het bijzonder de maritieme, zijn welkom in de loodsen. ,,We willen er graag op wijzen dat niet alleen onze buitenkant (de loodsen, de mastbok en de helling) monumentaal is, maar ook het interieur.'' Meevaren kan ook deze dag. Het hek staat open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Volledig scherm © RUBEN OREEL

6. Oostmolen in Kloetinge

Niet alleen tijdens de Nationale Molendag zetten molenaars de deuren open voor publiek. Sommigen doen dat ook tijdens Monumentendag. Zo is de Oostmolen in Kloetinge geopend voor publiek. De hele dag zijn er vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen geven over de werking van de korenmolen. Bij mooi weer is er in de naastgelegen tuin een thee- en koffieschenkerij. Bakker Boer staat er met een kraam Zeeuwse streekproducten. Leden van Schutterij Ravenstein zijn aanwezig en geven een demonstratie handboogschieten. Van 10.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom.