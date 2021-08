Deze artiesten gaan mee op het varend festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival

Ode aan Zeeland

De Vrijbuiter vaart twee keer per dag uit: ’s middags en ’s avonds. Er kunnen telkens slechts 20 bezoekers mee. De opstapplaatsen zijn dagelijks anders: Loskade in Middelburg (26/8), Buitenhaven in Vlissingen (27/8), jachthaven in Terneuzen (28/8), jachthaven in Wemeldinge (29/8), haven De Kogge in Tholen (30/8), Westerschans in Goes (31/8), ’t Luitje in Zierikzee (1/9), haven van Burghsluis (2/9), historische haven van Kamperland (3/9) en havenhoofd in Veere (4/9).