Deze 374 kandidaten strijden voor 39 Statenzetels

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart zijn bekend. Wie strijden in Zeeland om de zetels? Waar komen ze vandaan? En wat valt nog meer op in de lijsten?

Keuze uit 14 partijen

Aan de Zeeuwse verkiezingen doen 14 partijen mee, één meer dan vier jaar geleden. Zeeland Lokaal is inmiddels samengegaan met Partij voor Zeeland; Provinciaal Belang Zeeland is van het politieke toneel verdwenen. Nieuwkomers zijn Forum voor Democratie en DENK. Partij voor de Dieren deed al eens eerder, in 2011, een gooi naar een Statenzetel.

Het aantal deelnemende partijen in Zeeland is vergelijkbaar met andere provincies, waar het aantal varieert van 13 in Limburg en Overijssel tot 17 in Zuid-Holland.

In totaal 374 kandidaten

Op het Zeeuwse stembiljet komen in totaal 374 namen te staan, 28 meer dan in 2015. Zij strijden om 39 zetels in Provinciale Staten. CDA heeft het maximale aantal mensen dat is toegestaan: 50. Ook bij PvdA (49), Partij voor Zeeland (42) en VVD (40) is de keuze ruim. DENK (4) en Partij voor de Dieren (6) hebben de minste mensen op de lijst.

Ook niet-Zeeuwen bij Forum voor Democratie

De lijst van Forum voor Democratie telt tien namen. Vier van hen komen niet uit Zeeland. Het gaat onder anderen om de lijsttrekkers van de partij in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De Kieswet staat toe dat iemand zowel in eigen provincie als elders op een kandidatenlijst staat. Diegene moet wel een verklaring tekenen dat hij bereid is te verhuizen als hij wordt gekozen. Zo ver zal het niet komen. De niet-Zeeuwse kandidaten fungeren hier als lijstduwers.

Vrouwen nog altijd veruit in de minderheid

Onder de 374 kandidaten zijn 107 vrouwen, omgerekend bijna 29 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vier jaar geleden. Het vrouwelijke gehalte is het hoogst bij zowel SP als Partij voor de Dieren: precies de helft. Ook VVD (43 procent) en PvdA (37 procent) hebben relatief veel vrouwen op de lijst. De ploeg van zowel SGP als DENK bestaat uit uitsluitend mannen.

Drie van de 14 lijsttrekkers zijn vrouwen: Ger van Unen (SP), Anita Pijpelink (PvdA) en Trees Janssens (Partij voor de Dieren).

Zeeuws-Vlaanderen komt er bekaaid van af

In totaal 79 aspirant-Statenleden (21 procent) komt uit Zeeuws-Vlaanderen. Dat is een mager aandeel, want 28 procent van de Zeeuwen woont ten zuiden van de Westerschelde. Als alleen wordt gekeken naar de echt verkiesbare mensen (uitgaande van het huidige aantal zetels plus 3), daalt het Zeeuws-Vlaamse gehalte zelfs tot 18 procent.

PVV en DENK hebben helemaal geen Zeeuws-Vlamingen op de lijst. Bij Forum voor Democratie (40 procent), CDA (36 procent) en SP (34 procent) zijn het er juist relatief veel.

De Bevelanden zijn ruim vertegenwoordigd: 31 procent, terwijl 27 procent van de Zeeuwen er woont. Vooral Partij voor Zeeland is sterk op de Bevelanden georiënteerd: 60 procent van de kandidaten komt uit de regio.

Middelburg is hofleverancier

Verreweg de meeste kandidaten wonen in Middelburg (50), gevolgd door Vlissingen (31) en Goes (25). Afgezet tegen het aantal inwoners komen er veel mensen uit onder meer Sint-Annaland (9), Wissenkerke (5), Kerkwerve (4), Zoutelande (4), Renesse (4), Hansweert (4), Zonnemaire (4) en Kats (3). De grootste plaatsen die het zonder kandidaten moet stellen, zijn Westdorpe, Stavenisse en Borssele

Enkele kandidaten mogen zelf niet stemmen

Het CDA heeft opvallend veel jonge kandidaten, die soms nog geen 18 jaar zijn en dus zelf niet mogen stemmen. Zij kunnen zich kandidaat stellen als zij tijdens de komende zittingsperiode meerderjarig worden.

De allerjongste kandidaat is de 16-jarige Wahine Wisse uit Yerseke. Gijs van Wijk en Abel van der Sluis, allebei eveneens CDA, zijn 17 jaar. De oudste kandidaten zijn Kees Slager (SP) en Ad Bouwens (PVV): 80 jaar. Ze zijn zelfs op dezelfde dag jarig.

Van de lijsttrekkers is Willem Willemse (50PLUS) het oudst: hij wordt vlak voor de verkiezingen 70. De jongste is Serif Uysal (DENK). Hij is 33 jaar.