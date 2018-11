Deze 11 Zeeuwse multimiljonairs staan in de Quote 500

VLISSINGEN - Is Piet Vroon uit Breskens ook dit jaar weer de rijkste Zeeuw in de Quote 500? Het antwoord is weinig verrassend: Jazeker. Maar dat zijn geschat vermogen bijna 40 procent lager ligt dan vorig jaar, is wel opmerkelijk. Hieronder alle Zeeuwse miljonairs op een rijtje.

De nummer 1 van de lijst is net als vorige jaren Charlene de Carvalho-Heineken met een geschat vermogen van 12,8 miljard euro. Enkele plaatsen verder, op plek 4, staat een andere bekende: John de Mol met 2,7 miljard euro. Maar hoe zit het met de Zeeuwen?

550 miljoen euro: Piet Vroon (gedaald van plek 29 naar 60)

Volledig scherm Piet Vroon met taart op archiefbeeld. © bron: Boek Watersportvereniging Breskens

En ja hoor, de 88-jarige Bressiaander voert natuurlijk weer de lijst van Zeeuwse miljonairs aan, maar is wel bezig aan een vrije val. In drie jaar tijd valt hij van plek 16 terug naar 60. Zijn vermogen wordt dan ook maar liefst 40 procent lager ingeschat dan vorig jaar (toen nog 900 miljoen).



“In de jaarrekening van 2017 ontwaren we een verlies van - even slikken - 361 miljoen dollar. Om Vroon vlot te trekken werden dit jaar verschillende bedrijfsonderdelen en schepen afgestoten", schrijft het zakenblad. Eerder dit jaar vertrok zijn zoon Coco als bestuursvoorzitter van de scheepvaartmaatschappij na een akkoord met financiers over een reddingsplan.



Vroon heeft het de laatste jaren vooral moeilijk door afvlakkende offshore-activiteiten. Het bedrijf, dat in 2016 verkaste van Breskens naar Breda, telt wereldwijd 3500 medewerkers en beschikt over een vloot van tweehonderd schepen.

430 miljoen: Kees Meijer (plek 79)

De 69-jarige aardappelkoning van Lamb Weston/Meijer zakt van plek 71 naar 79, maar zijn vermogen wordt 30 miljoen hoger geschat dan vorig jaar (400 miljoen). De Goesenaar investeerde fors in een nieuwe fabriek bij Bergen op Zoom en verdubbelde zo de productiecapaciteit.



Die fabriek zorgt overigens wel voor zo’n 100 stankklachten in de omgeving. Als oplossing verhoogde Meijer de schoorsteen van 30 naar 40 meter. “Een grotere zorg is de hete zomer van dit jaar,” schrijft Quote, “want door de droogte zijn de piepers kleiner en de opbrengsten evenzeer. Hoe groot de gevolgen voor Meijer en diens bankrekening zijn, is nog niet te zeggen.”

365 miljoen: Wim de Pundert (plek 93)

De Zeeuwse bedrijvendokter De Pundert hoort dit jaar nog net bij de 100 rijkste Nederlanders. De Goesenaar is de oprichter van HTP Investments, waarmee hij andere bedrijven opkoopt, vooral in Duitsland.



De Pundert zag dit jaar zijn Britse jachtenbouwer Oyster Marine failliet gaan, die hij in 2012 aankocht. “Mede door dit faillissement een klein minnetje voor De Pundert", schrijft Quote wiens vermogen zo'n 15 miljoen euro lager wordt ingeschat. De Pundert woont in België, maar heeft ook een huis in Goes.

290 miljoen: Familie Doeleman (37e plek in ‘familie 50'-lijst)

De Zeeuwse familie achter Koninklijke Zeelandia uit Zierikzee stijgt dit jaar een plaatsje in de ‘familie 50'-lijst. De verkoop van grondstoffen voor bakkers loopt gesmeerd. Zo bouwde het bedrijf eind augustus nog een fabriek en kantoor in Colombia. Van daaruit willen de Zeeuwen uitbreiden naar andere Zuid-Amerikaanse landen. De Koninklijke Zeelandia Groep, opgericht in 1900, is inmiddels actief in 100 landen en heeft 3000 medewerkers.

185 miljoen: Henk van Koeveringe (213)

Volledig scherm Henk van Koeveringe. © lex de meester

Zijn vermogen is nog even hoog als vorig jaar, alleen zijn plek op de lijst is fors lager. De voormalige directeur van Roompot Vakanties stond in 2016 nog op plek 114, maar sinds de verkoop van zijn aandelen in het vakantiepark, daalde hij vorig jaar naar 174 en staat hij nu op plek 213 in de lijst.



Van Koeveringe (69) richtte zich de laatste jaren op investeringsprojecten met zijn Zeeland Investments Beheer (ZIB). Eind mei kocht ZIB een deel van (‘opknappertje’) Center Parc Zandvoort om er 120 vakantiewoningen en het strandhotel te verbouwen. ZIB investeerde sinds 1999 in 23 vastgoedfondsen. In 2015 werd de renovatie van het ADRZ in Vlissingen nog via Van Koeveringe betaald met een crowdfundingsactie.

180 miljoen: Gerard Cok (218)

De in Kruiningen geboren ex-pornokoning Cok (70) vergaarde in de jaren tachtig en negentig veel geld met sekswinkels, waardoor hij ook meermaals van dubieuze praktijken werd beschuldigd. Zijn winkels gingen op in Beathe Ushe en hij startte vervolgens met vastgoed in België en andere buitenlandse oorden.



Tegenwoordig is hij gepensioneerd en heeft hij de zakelijke belangen aan zijn kinderen overgelaten, schrijft Quote. “Zijn dromen? Gezond blijven en veel tijd aan mijn familie besteden.” Over de schatting van zijn vermogen (dat hetzelfde is als vorig jaar), zegt Cok: “Als je ouder wordt, wordt dat minder belangrijk.”

160 miljoen: Maik Willems (262)

Willems, afkomstig uit Oud-Vossemeer, is oprichter en eigenaar van de Bastion Hotels. Zijn vermogen wordt 10 miljoen euro hoger geschat dan vorig jaar. Zijn keten heeft in Nederland alleen al meer dan 30 hotels. “We zijn een aantal nieuwe hotels aan het bouwen, bijvoorbeeld in Geleen", zegt Willems tegen Quote.

Opvallend detail is dat de 69-jarige Willems nog elk jaar de Dakar Rally rijdt. Zoals hij zelf grapt tegenover Quote: “Geen jaar zonder Dakar, haha!”

110 miljoen: Rudy Kerckhaert (355)

Volledig scherm Directeur Rudy Kerckhaert van Hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde. © Peter Nicolai

We zitten inmiddels in de 300 en vinden daar op plek 355 de 77-jarige Rudy Kerckhaert uit Vogelwaarde die zijn vermogen verdiende met hoefijzers. De Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek is een familiebedrijf uit 1906 dat Kerckhaert in 1964 overnam van zijn vader. Inmiddels is de leiding in handen van zijn zoons Michiel en Martin.



“Óf de jongens verstaan hun vak, óf hoefijzers brengen daadwerkelijk geluk", schrijft Quote. “Feit is dat de omzet elk jaar lichtjes oploopt en de winst bedroeg wederom een keurige 8 miljoen euro.” Sinds 2008 mag het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’ voeren. Het bedrijf zit in Vogelwaarde, maar heeft ook nog een magazijn in Hulst en een ruitersportwinkel in het Vlaamse Temse.

100 miljoen: Francois Claeijs (393)

Het vermogen van Claeijs uit Oudelande van Star Oil Gas Power is sinds vorig jaar met 7 miljoen euro gestegen, schat Quote. Zijn bedrijf levert personeel voor de olie, gas- en elektriciteitsindustrie. “Hij blijkt in 2018 verworden tot enigma", schrijft het zakenblad. Volgens de receptioniste werkt de 52-jarige namelijk helemaal niet meer bij het bedrijf. Het blijkt dat Claeijs op 1 januari is teruggetreden als ceo en hij sindsdien commissaris is. Zijn vrije dagen spendeert hij nu in Zwitserland.

100 miljoen: Martin Verbrugge (406)

Volledig scherm Martin Verbrugge © Mechteld Jansen

De 63-jarige directeur van het Zeeuwse havenbedrijf Verbrugge Terminals zakt van plek 333 naar 406 en zijn geschatte vermogen van 105 naar 100 miljoen euro. Oorzaak daarvan is de toegenomen vraag naar aluminium, die Verbrugge Terminals voorheen zeer lucratief opsloeg in Vlissingse loodsen.



Quote: “Als gevolg van veranderende regels bij de Londense metalenbeurs en het gunstige economische tij is de vraag naar aluminium groter dan het aanbod, met lege loodsen als gevolg.” Geen man overboord, zegt Verbrugge, zijn loodsen zijn multifunctioneel. “Neem de ontwikkelingen in de agrarische sector: er ligt een aantal schepen vol soja aan de kade. Daar hebben wij nu ruimte voor”, aldus de Terneuzenaar.

85 miljoen: Richard van Wesemael (471)

De laatste (en oudste) Zeeuw op de lijst is Richard van Wesemael (91) die in de jaren zestig in Nieuw-Namen het gelijknamige bedrijf oprichtte dat gespecialiseerd is in gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest­stoffen.