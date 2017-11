Deze 10 rijke Zeeuwen staan in de Quote 500

"In deze editie is het aantal miljardairs nog nooit zo groot geweest", schrijft het blad. Het vermogen van alle 500 rijken bij elkaar opgeteld bedraagt 146 miljard. In 2016 was dat met 99 miljard nog flink lager. Alleen in 2008 kwam dat totaalbedrag met 145 miljard nog in de buurt.

Op nummer 1 van de lijst staat Charlene de Carvalho-Heineken (63), het enig kind van Freddy Heineken, met een geschat vermogen van 12,5 miljard euro. Drie jaar terug was ze ook al eens de rijkste Nederlander. Dit jaar maakt ze haar rentree.

De volgende Zeeuwen zijn terug te vinden op de lijst.

900 miljoen: Piet Vroon (plek 29)

Al jaren is de 87-jarige Piet Vroon uit Breskens de rijkste Zeeuw. Hij daalt op de lijst van de 16e naar de 29e plek vanwege een teleurstellend jaar voor zijn gelijknamige rederij.



"Een en ander moet in de verkoop om de schuldenlast het hoofd te kunnen bieden", schrijft het vakblad. De rederij zou een verlies hebben gemaakt van 188 miljoen. In 2016 verhuisde de rederij van Breskens naar Breda. Vroon had daarvoor nog plannen om het bedrijf te vestigen in Terneuzen, maar vond dat naar verluidt te lang duren.

400 miljoen: Kees Meijer (71)

De 68-jarige aardappelkoning uit Goes van Lamb Weston/Meijer daalt dit jaar van plek 48 naar 71. "Hij noteert net als in 2015 een nettowinst die de 30 miljoen euro overschrijft."

380 miljoen: Wim de Pundert (76)

Bedrijvendokter De Pundert is oprichter van HTP Investments. Daarmee koopt hij andere bedrijven op, vooral in Duitsland. Zo is zijn bedrijf onder meer eigenaar van caravanproducent Knaus Tabbert, van de Britse jachtenbouwer Oyster Marine, en van Morelo, dat zeer luxe campers bouwt. De Pundert woont tegenwoordig in België, maar heeft een huis in Goes.

270 miljoen: Familie Doeleman (38e plek in 'familie 50'-lijst)

Toegegeven, het is niet helemaal eerlijk, want de familie achter Koninklijke Zeelandia uit Zierikzee staat alleen in de 'familie 50'-lijst van Quote. Met de verkoop van bak-ingrediënten wordt het vermogen van de familie geschat op 270 miljoen euro. "Dat komt doordat we snel handelen, niet te lang doen over het nemen van beslissingen", verklaart Herman Doeleman tegenover Quote.

185 miljoen: Henk van Koeveringe (174)

De voormalige directeur van Roompot Vakanties zakt van plaats 114 naar 174. Hij stopte in 2014 bij Roompot en verkocht eind 2016 zijn laatste aandelen. Hij richtte zich sindsdien op investeringsprojecten zoals het ziekenhuis in Vlissingen, waarvoor hij met Zeeland Investments Beheer miljoenen voor ophaalde in een crowdfundactie.

180 miljoen: Gerard Cok (179)

De 69-jarige ex-pornokoning Cok zit tegenwoordig in het vastgoed. Hij vergaarde in de jaren tachtig en negentig veel geld met sekswinkels, waardoor hij ook meermaals van dubieuze praktijken werd beschuldigd. "Het smoezelige pornoverleden dat Cok lange tijd achtervolgde lijkt voorgoed voorbij", schreef Quote al eerder. Hij kocht vastgoed in België en andere buitenlandse oorden. "Zijn aankopen gaan nogal eens gepaard met rumoer", aldus Quote.

150 miljoen: Maik Willems (246)

Willems, afkomstig uit Oud-Vossemeer, is oprichter en eigenaar van de Bastion Hotels. "Zijn hotels maakten in 2016 weer 9 miljoen winst, dus kan de eigenaar in zijn vrije tijd zorgeloos meedoen aan de Dakar Rally", schrijft Quote. Willems zakt van plek 166 naar 244.

105 miljoen: Martin Verbrugge (333)

De 62-jarige directeur van het Zeeuwse havenbedrijf Verbrugge Terminals keerde zichzelf afgelopen jaar op een dividend van 8 miljoen euro. Het jaar daarvoor was dat nog 11 miljoen euro, ondanks de teruglopende nettowinsten, aldus Quote.

97 miljoen: Francois Claeijs (354)

Claeijs (51) uit Oudelande is eigenaar van Star Oil Gas Power dat personeel levert voor de olie, gas- en elektriciteitsindustrie. Het bedrijf had een omzet van 140 miljoen euro in 2016.

75 miljoen: Richard van Wesemael (472)