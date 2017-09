Deze 10 films scoren het hoogst bij Film by the Sea

Update Bond van Wetsovertreders dient klacht in bij Torentijd

10:27 MIDDELBURG – De Bond voor Wetsovertreders (BWO) dient een klacht in bij de Commissie van Toezicht van gevangenis Torentijd in Middelburg. De bond vindt het ongeoorloofd dat de gedetineerde, die vorige week een halve kilo cocaïne de inrichting probeerde binnen te smokkelen, in de isoleercel is geplaatst.