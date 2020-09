‘Deutschstunde’ wint prijs Film by the Sea

Vrijstaand huis in Zeeland meer dan de helft goedkoper dan in Amsterdam

15:09 MIDDELBURG Wie in Zeeland een vrijstaand huis koopt, is relatief goedkoop uit. De gemiddelde huizenprijs zit in deze provincie op 2588 euro per vierkante meter. Als je je oog hebt laten vallen op een vrijstaande woning in de stad Amsterdam, dan moet je wel een hele dikke portemonnee hebben. Daar kost een vrijstaande woning gemiddeld 6061 euro per vierkante meter.