Deskundigen palliatieve zorg vanaf januari altijd beschikbaar voor advies

VLISSINGEN - Zorgverleners zoals huisartsen en specialisten, kunnen vanaf 1 januari met vragen over palliatieve zorg terecht bij één Zeeuws team van deskundigen. De oprichting ervan moet de zorg aan mensen in hun laatste levensfase verbeteren.

Palliatieve zorg is de zorg in de stervensfase van patiënten en is gericht op palliatie, ofwel verlichting. ,,Het doel is om patiënten (en hun naasten) een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden'', vertelt coördinator Patricia van Marion van het netwerk palliatieve zorg Zeeland. ,,Zorg draait vooral om het beter maken van mensen. Patiënten begeleiden in hun laatste fase is niet alleen een taboe onder zorgverleners, ze zijn er vaak ook niet in geschoold.''

Nu zijn er in Zeeland nog drie adviesteams palliatieve zorg: in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, in ziekenhuis ZorgSaam en een algemeen Zeeuws netwerk, vertelt Van Marion. ,,Het was al eerder de bedoeling om er één team van te maken. Maar toen kwamen de ziekenhuizen in zwaar weer en is dat op een lager pitje gezet.''

Vaste kern

Nu slaan de drie teams alsnog de handen ineen en vormen vanaf 1 januari het Consultatief Palliatief Team Zeeland (CPT Zeeland). Dat bestaat uit een vaste kern van tien verpleegkundigen en acht huisartsen en specialisten met specifieke kennis over palliatieve zorg. Daaromheen is een schil van deskundigen, zoals een geestelijke verzorger, chirurg, longarts en psycholoog. Hulpverleners kunnen het team 24/7 365 dagen per jaar raadplegen.

Dat kunnen medische vragen zijn, maar dat hoeft niet, zegt Van Marion. ,,Veel vragen gaan bijvoorbeeld over medicatie. Maar we zien ook dat praten over de dood in zijn algemeenheid lastig is. Een vraag die speelt is of medisch handelen in bepaalde situaties nog zinvol is. Voorbeeld: een patiënt weet dat hij nog maar een beperkte tijd te leven heeft. Wil degene nog gereanimeerd worden als hij een hartaanval krijgt? Daarover moeten hulpverleners en patiënt met elkaar praten. Want sommige mensen willen thuis overlijden en niet op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.''

Eigen huisarts

Het team neemt geen behandelingen over, benadrukt Van Marion. ,,Patiënten houden hun eigen huisarts en overige hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn. Maar als die vragen hebben, kunnen ze te allen tijde advies vragen aan het team.''

Met de oprichting van het CPT Zeeland verdwijnt de versnippering in de advisering, stelt Van Marion. ,,Daarbij is de deskundigheid op gebied van medisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak breed en continu beschikbaar.''

Ellen Janssens (internist-oncoloog van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis) vult aan: ,,Ons motto is: iedereen die dat nodig heeft, moet de juiste palliatieve zorg op de gewenste plaats door de juiste zorgverlener kunnen krijgen.''