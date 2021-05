Designer Violence wint Zeeuwse Belofte: ‘We laten onze diepste emotie zien’

videoBIEZELINGE - De jury was lovend over hun optreden. De band Designer Violence uit Biezelinge won woensdagavond dan ook overtuigend de Zeeuwse Belofte, de prijs die voor de 25ste keer werd toegekend en die al door veel grote namen werd gewonnen. ,,Nu staan we zelf in dat rijtje, terwijl we niet de meest gangbare act zijn. Dat is zo vet.”