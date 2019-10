Dési Ducrot werkt aan tweede album: Mens en muziek van extremen

Zeeuwen uit de bouw gaan naar Den Haag, maar hoeveel?

19:10 SAS VAN GENT - Het is niet duidelijk hoeveel Zeeuwse werknemers uit de bouwsector woensdag deelnemen aan de grote demonstratie in Den Haag. ,,We hebben al onze leden opgeroepen", zegt voorzitter Martijn van Sabben van de afdeling Zeeland van Bouwend Nederland, ,,maar we hebben daar niet veel reactie op gehad."