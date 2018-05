Dertig maanden cel geëist voor vermeende carjacking in Vlissingen

Dertig maanden cel voor Rillander wegens poging doodslag

17:42 MIDDELBURG – Tegen de 21-jarige S. I. uit Rilland is gisteren voor de rechtbank in Middelburg een celstraf geëist van dertig maanden. I. moest zich verantwoorden voor poging doodslag en enkele mishandelingen, die in de ochtend van 19 november vorig jaar in een hotel in Rilland plaatsvonden.