Dertig keer in vier weken: vrij, want de juf is ziek

Het idee voor de steekproef komt van COPZ-voorzitter Pim van Kampen. ,,Bijna alle Zeeuwse basisscholen zijn bij ons aangesloten en bijna allemaal hebben ze gereageerd”, vertelt Van Kampen. Dat kinderen regelmatig thuis moeten blijven omdat de docent ziek is, is niets nieuws. Tot nu toe was echter niet duidelijk hoe vaak dat gebeurde. Dat blijkt dus best vaak te zijn. ,,Vorig jaar was dit probleem er nog niet”, weet Van Kampen. ,,Nu zijn we een jaar verder en we zitten met een flink probleem. Door heel de provincie en in het hele basisonderwijs. Er zijn simpelweg geen vervangers om in te zetten als een leraar uitvalt.”