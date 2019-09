Dertig centimeter zand bovenop op de Roggenplaat

BURGHSLUIS - Dinsdag 1 oktober begint Boskalis met het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Voor opdrachtgever Rijkswaterstaat is dit best een bijzonder project. ,,We hebben immers nog nooit een zandplaat in zijn geheel opgeknapt”, zegt projectleider Eric van Zanten van Rijkswaterstaat Zee en Delta.