Dertien awards bij nieuw festival voor korte films in Middelburg

De andere Tegeltjes van Middelburg, zoals de prijzen heten, gingen naar Émilie Bierre in My Last Summer (beste actrice internationaal), Antoine Marchand-Gagnon in My Last Summer (beste acteur internationaal), Linda Korevaar in Retrospect (beste actrice nationaal), Pierre Bokma in The Blue Virgin (beste acteur nationaal), Turn It Around van Niels Bourgonje (beste nationale film), My Last Summer van P-Claude Demers (beste internationale film plus de publieksprijs), Won’t forget you van Maarten Swaan (won ook de publieksprijs beste Zeeuwse film), Empty View van Ali Zare Ghanatnowi (beste animatiefilm), The Blue Virgin van Tim Klok (publieksprijs nationale film), Who Am I van Rose Hanawi (beste documentaire) en Sand of Time van Tim Visser (aanmoedigingsprijs).