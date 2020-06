Derde van Zeeuwse werknemers ziet baan op de tocht staan

VLISSINGEN - Bijna 46.000 Zeeuwen dreigen hun baan kwijt te raken als gevolg van de coronacrisis. Dat is een derde van alle werknemers. Ze zijn actief in sectoren die zwaar worden getroffen, zoals de horeca en de uitzendbranche. Omscholen is het devies.

Een en ander blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV. Een op de vier Zeeuwen werkt in een sector waarin de werkgelegenheid juist toeneemt, zoals zorg en welzijn en het openbaar bestuur.

Zeeland behoort tot de regio’s waar de werkgelegenheid relatief gezien wat minder zwaar getroffen wordt dan elders in het land. Dat komt volgens UWV vooral doordat de zorgsector, waarin de werkgelegenheid naar verwachting zal toenemen, hier zeer sterk vertegenwoordigd is. Opvallend is, aldus het UWV, dat sectoren die het meest getroffen worden door de crisis relatief veel gebruik maken van flexibele medewerkers. Hun positie is daardoor extra wankel.

‘(Om)scholing belangrijker dan ooit’

Ook Randstad luidt de noodklok over het grote aantal banen dat verloren dreigt te gaan in kwetsbare sectoren. Scholing en omscholing is nu belangrijker dan ooit, betoogt de uitzendorganisatie. Als niet ingegrepen wordt, zal de schaarste in bepaalde beroepsgroepen niet worden opgelost. Bovendien komen mensen die nu zonder werk zitten moeilijker weer aan de slag. Volgens Randstad is het aantal vacatures in de horeca, schoonmaak en administratie sector flink afgenomen. In Zeeland is de krimp met 52 procent het grootst. Dit komt door het relatief grote gewicht in de totale marktvraag van de horeca, een sector waar het aantal vacatures logischerwijs hard is gedaald. In de rest van Nederland ligt de gemiddelde krimp tussen de 20 en 30 procent.

Behoefte aan leerkrachten

De vraag naar mensen in branches zoals zorg, bouw en ICT blijft daarentegen onveranderd hoog. De behoefte aan leerkrachten (basisonderwijs) en docenten (Nederlands, wiskunde) is ook nog steeds groot, net als vóór corona. Voor de functies van magazijnmedewerker, verkoopmedewerker en medewerker klantenservice zijn eveneens veel vacatures te vinden. Randstad onderneemt actie door per direct breed in te zetten op opleiding en scholing. De uitzendorganisatie loopt daarmee vooruit op de door de overheid aangekondigde campagne ‘Nederland leert door’.