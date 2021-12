Depot van PostNL in Goes zendt vlak voor kerst recordaantal pakketjes uit: 49.000 in één dag

GOES - In het postsorteercentrum in Goes gaan de donderdag voor kerst 47.000 pakketten op weg naar hun bestemming. ,,Normaal zouden het er 32.000 zijn”, vertelt depotmanager Wil van der Schelling. Woensdag werd zelfs een record aantal pakketjes verwerkt: maar liefst 49.000.

Volledig scherm Wil van der Schelling in de hal van het PostNL depot in Goes tussen de dozen die vandaag weggewerkt worden. © Cynthia Cats

In de nagenoeg lege kantine is met kerstkleedjes sfeer gebracht. Er heerst donderdag, met nog maar één dag te gaan voor de kerst, een betrekkelijke rust. In de enorme hal aan de Columbusweg in Goes geen ongeduldig geschreeuw, maar geroezemoes, zacht zoemende transportbanden en het geluid van de kartonnen dozen die, heel beheerst, op de band komen en van band verwisselen. En o ja, op de achtergrond wat arbeidsvitaminen: middle of the road-muziek, zegt de depotmanager. ,,Straks komen vast de kerstliedjes.”

Hij houdt even de pas in om naar een pakket op de lopende band te turen. Niet van Bol.com (nummer één in de pakketjes) of een van de andere grote online winkels, maar wat dan wel? Beroepsdeformatie: bij onbekende logo’s moet Van der Schelling altijd even kijken wat er nou precies voorbij komt. Zoiets als schepen spotten, maar dan anders.

Wiebelige pakketjes en breekbaar glas

Dezer dagen rijden gemiddeld 111 pakjes per minuut het depot in Goes uit. Mensenhanden komen daar bijna niet bij aan te pas: in de hele hal werken slechts zo’n veertig mensen. Dat toch tienduizenden pakketten in sneltreinvaart verwerkt kunnen worden, is te danken aan het uiterst geavanceerde transportsysteem. Dat zit tjokvol elektronica, die precies bepaalt waar een pakket heen moet en zelfs uitkient hoe kwetsbaar het is. Flessen wijn komen in een mandje met een schokdempend matje te liggen, ook ‘wiebelige’ pakjes worden van de band gevist en belanden in een plastic bakje. Want er mag niks kapot en de elektronische ogen moeten te allen tijde de barcode op de zijkant kunnen lezen, waarin het adres verstopt zit.