Dennis Willems wint opnieuw kookwedstrijd Vereniging van Zeeuwse Koks

Nick Verbeek van De Smederij in Goes werd tweede. Het brons was voor Martijn van der Walle van De Visbar en De Boterkapel in Domburg. Waar vorig jaar soep 2.0 het thema was, moesten zeven koks deze keer binnen drie kwartier een gerecht bereiden met orgaanvlees. Willems legde als eerste deelnemer de lat meteen erg hoog. Zijn rouleau van scharrelkip met onder meer eendenlevercrème, pistachenootjes, beukenzwammetjes, doperterwten, citroen, polenta en krokantjes van kippenhuid was een schot in de roos. Smaakvol, verfijnd en uitgebalanceerd. De andere deelnemers konden er niet aan tippen, al kwam Nick Verbeek dicht in de buurt.