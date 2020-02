Dennis stoeide met schuttingen, Ellen met bomen: storm zorgt voor máánden werk

Annemiek Linke uit Vlissingen was erbij, toen Ciara, Dennis en Ellen het strand geselden. Veilig achter de stormschotten van strandhotel Pier 7 in Vlissingen, de neus tegen het glas geplakt, genoot ze het natuurgeweld. ,,Machtig! Toen de golven voor het eerst zover kwamen dat ze tegen de schotten sloegen, hebben we met zijn allen staan juichen", vertelt ze opgetogen.

Haar zoon Jesper werkt bij Pier 7, dat in het dijklichaam van de Vlissingse boulevard gebouwd is. ,,Extreem weer heeft ons altijd gefascineerd. Toen ik heel klein was en we in de Verlorenlandstraat woonden, onderaan de boulevard, gingen we altijd met mijn vader kijken naar de storm. Regenlaarsjes aan, broek in de laarzen, daar overheen tape zodat het water niet in de laarzen kwam, capuchon diep over het hoofd. En daarna thuis onder de douche en weer opwarmen. Héérlijk.”