Denktank van 200 Zeeuwen piekert over leefbare toekomst

Provinciaal bestuurder Harry van der Maas haalde in zijn inleiding een onderzoek aan dat heeft uitgewezen dat Zeeland de beste provincie is om op te groeien. ,,Maar het moet ook de beste provincie zijn om te blíjven. Laten we daarom door de bril van jongeren kijken.''

Econoom Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank, prominent CDA-lid en tegenwoordig weer parttime inwoner van Zeeland, zette even later die bril op. Hij herinnerde het gezelschap aan de tijd dat hij als jongen voetbalde in Zeeuws-Vlaanderen; toen elk dorp genoeg jongens en mannen had om elftallen op de been te brengen en vrijwilligers om het gras te maaien en de lijnen de trekken.

Sleutelwoord samenwerking

Tegenwoordig is dit door de krimp allesbehalve vanzelfsprekend. Toch is een sportvereniging een middel om een gemeenschap vitaal te houden. In de gemeente Sluis hebben ze gezocht naar oplossingen. Het sleutelwoord is samenwerking, zowel op sportief vlak als op het gebied van beheer van de velden en kleedkamers. Nico Schotanus en Jan Klaassen uit Oostburg legden tijdens de workshop 'Jeugd en sport' uit hoe de oprichting van een corporatie (voor het beheer) en samenvoeging (van elftallen) helpen bij het overeind houden van de clubs. Vanzelf gaat dat niet. Er moet over en weer vertrouwen gewonnen worden en dat kost tijd. Houd koers en wees geduldig, is daarbij het devies.

In grote Willem II-zaal lieten een groepje de fantasie de vrije loop rond duurzaam vervoer. Een zonnebootje over het Kanaal door Walcheren? Of wat te denken van een ouderwetse, maar duurzame trekschuit? Een nieuwe veerboot met een waterstofmotor?

Reset

,,Wat jullie hier vandaag doen, is aan de maat van de tijd'', vond Wijffels van de manifestatie 'Aantrekkelijk Zeeland op 1'. De almachtige, alwetende en alles bepalende overheid bestaat volgens hem niet meer. ,,Maar niet alle overheden en grote bedrijven staan in de stand die bij deze tijd hoort. Het mentale systeem van de mensen die daar werken, moet worden gereset van de 20e naar de 21e eeuw.''

Goed opgeleide burgers willen zelf individuele keuzes te maken of het nu gaat om energie, zorg of voeding. Wijffels noemde het voorbeeld van energiecorporaties die als paddenstoelen uit de grond schieten.

Navigatieteam