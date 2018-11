‘Denk nog eens goed na over zout Volkerak-Zoommeer’

Huisartsen­te­kort in Zeeland groeit, maar zorgvraag ook

17:17 VLISSINGEN - De komende vijf jaar neemt het aantal huisartsen in Zeeland met 12 procent af, terwijl de zorgvraag met 3,9 procent groeit. De trend zet door, want binnen tien jaar is bijna de helft van de Zeeuwse huisartsen gestopt.