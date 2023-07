Den Haag zal de regio nooit echt serieus nemen

Waar je ook woont, of het nu in Zeeuws-Vlaanderen is of in de Randstad; de plek mag niet doorslaggevend zijn als het gaat om welzijn en economische groei. Dat is - kort samengevat - de reactie van het kabinet op de conclusie van drie adviesraden dat het Rijk geen oog heeft voor regio’s met problemen.