Den Haag verlaagt uitkering voor Zeeland, per saldo in 2020 toch meer ontvangen

Stavenisse is niet blij met mogelijke sluiting van huisartsen­post in Bergen op Zoom

20 januari THOLEN - Een inwoner van Stavenisse die 's avonds of in het weekend een huisarts nodig heeft, moet in de toekomst misschien een autorit van pakweg veertig minuten maken. ,,Dat is onacceptabel’’, zegt Flip de Rijke van de Stichting Actief Stavenisse.