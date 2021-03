Den Haag heeft oog voor Zeeuwse wensen rond openbaar vervoer

Genoeg te halen in Den Haag en Brussel: ‘Zeeland, weet wat je wil en ga aan de slag’

28 februari MIDDELBURG - Samenvoegen van Zeeuwse gemeenten om meer invloed in en geld te krijgen uit Den Haag? Geert van Maanen, gepokt en gemazeld binnen de Rijksoverheid, ziet hier weinig heil in. Fusie van gemeenten is nergens voor nodig. Den Haag raakt steeds meer gecharmeerd van de aanpak per regio. ,,Je kunt er vergif op innemen dat een nieuw kabinet doorgaat op de weg van regiodeals.”