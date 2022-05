Demonstratie bij Hedwigepolder: ‘Vervuild water in de polder? Het is van de zotte!’

De polder gaat Hermsen aan het hart. Ze wandelt en fietst er graag, al is ze de laatste tijd vanwege haar gezondheid vooral op de auto aangewezen. Ze vond het ontpolderingsplan al ‘dubieus’. ,,Maar daar ga ik niet meer over beginnen. Dat de politiek niet afwacht of er schoon of vuil water in de polder komt, dát vind ik onvoorstelbaar dom. Wacht die rapporten in ieder geval in alle fatsoen af! Stel de mensen niet voor een voldongen feit. We leven hier al eeuwen. Hoe haal je het in je hoofd om daar zo balorig mee om te gaan?”