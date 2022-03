Democratie is een feestje: vijf redenen om je stem uit te brengen.

Het zal me wat die gemeenteraadsverkiezingen, dachten vier jaar geleden 126.000 Zeeuwen. De mensen die wél gingen stemmen waren met 180.000 in de meerderheid, maar de opkomst van 59 procent hield niet over.

Landelijk was de opkomst nog minder. Het lijkt wel hoe meer taken gemeenten krijgen, des te minder mensen naar de stembus gaan. En zo wordt de Partij van de Niet-Stemmers steeds groter. Wat maakt het uit wie straks in de raad zit? Vijf redenen waarom je de moeite zou moeten nemen je stem uit te brengen.

1. Niks zo makkelijk als met je handen in je zakken langs de zijlijn staan klagen over alles wat niet deugt in je wijk of dorp. Dat mag, maar gebruik het kiesrecht om de mensen te kiezen die er wat aan kunnen doen. Wie nu niet stemt, mag later ook niet klagen. Lijkt een dooddoener, maar daarom niet minder waar. Door niet te gaan stemmen, neem je niet eens dat kleine beetje verantwoordelijkheid voor hoe we zaken regelen in de maatschappij.

2. Gemeentepolitiek gaat over hele praktische zaken. Neem de inzameling van huisvuil. Scheiden of alles in dezelfde kliko? Betalen naar gebruik of een eenheidstarief? Of het parkeren in steden en toeristische gebieden. Hoeveel subsidie krijgen de sportclubs? Moet de ozb omhoog? Of omlaag? Zoek in de verkiezingsprogramma's op wat de partijen vinden van wat voor jou belangrijk is.

3. Beslissingen van de gemeente hebben consequenties voor het levensgeluk van veel mensen. Als ze te krappe contracten sluiten met zorgverleners ondervinden hun cliënten daar de gevolgen van. Met een beetje googelen is uit te vinden wat de partijen op dit gebied gedaan hebben en zeggen te gaan doen.

4. Gemeentepolitiek draait om personen. Een paar goede, daadkrachtige en vooral deskundige raadsleden en wethouders kunnen een wereld van verschil maken voor een gemeente. Met je stem kun zorgen dat de juiste vrouw of man in het bestuur van jouw gemeente komt.

5. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar zelfs als je geen lor geeft om de gemeenteraad, dan is dit je kans om mee te doen aan de betrouwbaarste opiniepeiling over de politiek.