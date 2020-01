Deltapark Neeltje Jans vecht tegen meer windmolens: ‘Afbrekende wieken gevaar voor bezoekers’

Oorlogsdag­boek van Kees van de Vrie leest als een roman

13:50 Na een lezing over de razzia in de Noordoostpolder in 1944 komt een man naar voren met een oorlogsdagboek. Geschreven door zijn vader, als onderduiker destijds naar Duitsland afgevoerd. ,,Het leest als een avonturenboek.”