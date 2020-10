Deltacommissaris Peter Glas in Zeeland: ‘Alles op alles voor een veilige en leefbare delta’

Dijkster­huis bij herdenking Hoedekens­ker­ke: ‘Ook nu worden we beperkt in onze vrijheid’

25 oktober HOEDEKENSKERKE - Door het coronavirus wordt pijnlijk duidelijk hoe het is om te beperkt te worden in onze vrijheid. Dat zei burgemeester Gerben Dijksterhuis van Borsele zondag tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Hoedekenskerke. ,,We zijn niet vrij om te gaan en te staan waar we willen. Ons leven wordt beperkt door een virus. Dat is moeilijk en soms ook zwaar.”