Deltacommissaris bepleit sturende rol voor water in bouwplannen

De tijd is voorbij dat overheden en stedenbouwkundigen bij het maken van bouwplannen op het laatst kunnen bedenken: o ja, we moeten ook nog wat met het water. Er zijn landelijke voorschriften nodig voor waterveilig bouwen. Het kabinet moet miljarden per jaar blijven reserveren om de veiligheid van Nederland achter de dijken te kunnen continueren. Als we dat niet doen, loopt de schade door water in de tientallen miljarden, aldus Glas.