Delta wil overschakeling naar digitale tv betaalbaar maken met mini-decoder

In het voorjaar (precieze datum nog niet bekend) stopt Delta met het doorgeven van analoge televisie en radio. Nu nog gaan analoge tv, digitale tv en internet over één en dezelfde coax-kabel. Het analoge tv-signaal neemt op het kabelnetwerk drie tot zes keer zoveel ruimte in als digitale tv. De provider heeft die ruimte nodig omdat het internetgebruik explosief stijgt.

De aankondiging van Delta om te stoppen met analoge televisie en radio heeft veel reacties losgemaakt. Zo voelen mensen zich gedwongen nieuwe apparatuur of een dure digitale ontvanger te kopen. ,,Dealers vragen ons wel eens gekscherend of we niet elk jaar analoog kunnen uitschakelen, want het is een boost voor de tv-verkoop'', zegt Joost Jiskoot van Delta. ,,Net als met Olympische Spelen en EK- of WK voetbal. Of mensen nu een nieuwe tv nodig hebben of niet, ze kopen een modern toestel. Let wel: dat is bij ons nooit de insteek geweest.''

De meeste mensen kijken of luisteren al digitaal wijst een enquête uit die Delta de afgelopen maanden onder al haar klanten heeft gehouden. ,,Bijna een derde van de klanten heeft de enquête ingevuld'', vertelt woordvoerder Tim Brouwer. ,,Acht op de tien respondenten kijkt digitale televisie. Bij radio ligt dat iets lager; zeven op de tien luistert op de een of andere manier naar digitale of niet analoge kabelradio.''

Met name de mensen die nu nog analoog televisie kijken en radio luisteren (zo'n 20.000 Zeeuwse huishoudens), zijn - als hun apparatuur geen digitale signalen aankan - verplicht om een digitale ontvanger te kopen. De goedkoopste variant kost 140 euro.

,,Dat vonden we te prijzig, zeker als je meer televisies hebt die van zichzelf niet geschikt zijn om digitale televisie mee te kijken'', zegt Jiskoot. ,,We zijn in gesprek gegaan met Humax (leverancier van digitale ontvangers-red.) of ze een goedkopere versie hebben. Al pratende kwamen we op dit model. Het is een kleinere variant van de standaard digitale ontvanger en wordt vanaf begin volgend jaar leverbaar via onze dealers en webshop. Je kunt ermee naar 30 tv-zenders kijken (4 in HD) en je kunt ermee naar de radio luisteren.''

Deze week begint Delta met het geven van gericht persoonlijk advies aan klanten die in de enquête daarom hebben gevraagd. ,,Via de vragenlijst hebben we de persoonlijke situatie van klanten in kaart gebracht'', aldus Brouwer. ,,Acht op de tien van de klanten die de enquête invulden willen persoonlijk advies. De meeste willen dat via e-mail of brief. We hebben uitgebreide stappenplannen gemaakt, waarin we uitleggen hoe apparatuur opnieuw in te stellen. Sommige mensen willen dat een monteur langskomt. Dat plannen we in.''