Delta voorziet datacenter Green Bay in Borssele van glasvezelverbindingen

Het datacenter van The Green Bay wordt gebouwd in Borssele en moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. De stroomvoorziening is volledig groen. Die komt onder meer van windparken op zee en zonne-energie. In het datacenter komen 22 ruimtes met een totaal oppervlak van 15.000 vierkante meter waarin bedrijven hun servers kunnen plaatsen. Delta stelt daarin ook ruimte beschikbaar voor zakelijke klanten met een glasvezelverbinding.

Delta en The Green Bay presenteren de mogelijkheden van snel internet via glasvezel van Delta gecombineerd met dataopslag in The Green Bay van 6 tot en met 8 november op netwerkbeurs Contacta in Goes.