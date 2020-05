Delta verhoogt prijzen, maar gigabitabonnement wordt fors goedkoper

Reimers­waal is er uit: géén nieuwe weg door Kaasgat, wel verbreding van de Zanddijk

17:07 YERSEKE - Het hoge woord is eruit. Nu alle hoop op een poldertracé met nieuwe afslagen definitief is vervlogen, zet Reimerswaal vol in op de verbreding van de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke. Wethouder Maarten Both schuift daarmee de favoriete optie van de provincie - een nieuwe weg om buurtschap Kaasgat - terzijde. ,,Daar is nauwelijks draagvlak voor. Daar hoeven we geen discussie over te voeren.”