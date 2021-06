Delta scoort punten: bypass redt uitzendingen over het EK voetbal

Uitgerekend vandaag tussen 23 en 7 uur pleegt Eurofiber (waarop Delta Fiber aangesloten is) groot onderhoud aan het glasvezelnetwerk. In de omgeving van Bergen op Zoom en in het oostelijk gedeelte van Zeeland zou daardoor het dataverkeer plat gaan . Mariska van der Hulst van Delta Fiber: ,,Dat was wel een heel onhandig moment, dat realiseerden wij ons ook wel, maar Eurofiber kon het tijdstip niet veranderen. Wij hebben daarom een team samengesteld van monteurs en grondwerkers die de hele nacht doorgewerkt hebben om een ‘bypass’ te maken voor het dataverkeer. Op het tracé Goes-Bergen op Zoom-Rotterdam is een lus aangelegd vanaf het punt waar de werkzaamheden begonnen tot daarna.”

,,Daarna moest ons besturingssysteem nog een softwarematige instructie krijgen om te zorgen dat het dataverkeer via die lus liep. Afgelopen nacht hebben we de knop omgezet zodat het dataverkeer over de bypass loopt. Nu wordt het dataverkeer omgeleid. We zijn bezig met de laatste tests zodat we zeker weten dat alles naar behoren werkt. Later deze morgen verwachten we daar zekerheid over.”