DELTA Ride wordt kwart jaar uitgesteld, passage Westerscheldetunnel vervalt

GOES/TERNEUZEN - De DELTA Ride for the Roses van volgend jaar wordt drie maanden uitgesteld. Dat heeft het koepelbestuur besloten in de hoop dan minder of geen last meer te hebben van de coronamaatregelen. Wel moet daardoor de passage door de Westerscheldetunnel een jaar worden uitgesteld.

Het grootste fietsevenement van Zeeland vindt gewoonlijk plaats in het tweede weekend van juni en was in 2021 gepland op 12 juni. Het charitatieve fietsweekend ten bate van Kwf wordt nu verplaatst naar 11 en 12 september. Ook de Ladies Night Ride in Goes verhuist mee en zal nu worden gehouden op vrijdag 10 september.

Het besluit om de DELTA Ride for the Roses te verplaatsen is in overleg genomen met de uitvoerende comités in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. De organisatie denkt hiermee minder of geen last te hebben van coronabeperkende maatregelen. Om andere evenementen niet in de wielen te rijden en ook omdat 11 september 2021 een tolvrije dag van de Westerscheldetunnel is, is besloten om de DELTA Ride weer over twee dagen te verrijden. Zaterdag 11 september zal er vanuit Goes worden gefietst en zondag 12 september vanuit Terneuzen. De organisatie is hierdoor wel genoodzaakt om de geplande passage van de Westerscheldetunnel uit te stellen naar 2022.

De verhuizing naar september is eenmalig. ‘Als in 2022 de wereld hopelijk weer grotendeels coronavrij is, zal de DELTA Ride weer als vanouds worden gehouden in het tweede weekend van juni.’ Overigens wordt ondertussen ook gewerkt aan een Plan B, wanneer zou blijken dat in verband met het coronavirus ook in september 2021 weer geen evenementen plaats mogen vinden. Het Plan B omvat alternatieve activiteiten waarbij deelnemers individueel of in kleine groepen toch geld bij elkaar sporten voor het KWF. Dit jaar ging de Ride helemaal niet door.