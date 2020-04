Delta Ride for the Roses wordt jaar uitgesteld vanwege coronacrisis

De fietstocht, waarmee elk jaar geld wordt ingezameld voor KWF kankerbestrijding, zou dit jaar voor het eerst door de Westerscheldetunnel gaan. In Goes ging het om de dertiende en in Terneuzen om de vierde editie. Ze zouden dit jaar niet op zaterdag en zondag worden verreden, maar op dezelfde dag, waarbij de fietsers vanuit Zeeuwse-Vlaanderen in de ene tunnelbuis zouden fietsen tegelijk met die vanuit Goes in de andere.