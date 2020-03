Delta Ride For the Roses weer in de lucht: inschrijving geopend

Markt­plaats over grootscha­li­ge oplich­tings­zaak: ‘Buitenge­woon zorgelijk’

22:24 ENSCHEDE - Een 33-jarige man uit Enschede is afgelopen donderdag opgepakt vanwege grootschalige oplichting via Marktplaats.nl. De politie verdenkt de Enschedeër ervan meer dan 160 mensen te hebben opgelicht via de handelssite, waaronder ook Zeeuwen. Oplichting via Marktplaats.nl komt steeds vaker voor, meldt de Fraudehelpdesk.