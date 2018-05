DELTA Ride for the Roses nodigt Marinierskazerne Doorn uit

"Bij uw medewerkers bestaat, naar verluid, weinig animo om naar Zeeland te verhuizen", schrijft Ride-voorzitter E. Bogaert in een brief aan de Commandant van de Koninklijke Marine Mariniers Kazerne. "Ik ga in deze uitnodiging geen betoog houden over Zeeland en de vele facetten van onze mooie provincie op grond waarvan de mening van uw medewerkers bijgesteld zou moeten worden. Wat ik u, namens ons bestuur aanbied is deelname aan de DELTA Ride for the Roses. Deelname van uw mensen zorgt er in elk geval voor dat er meer middelen worden gegenereerd voor het genoemde doel van KWF. Maar daarnaast zult u en uw medewerkers ervaren hoe de als stug bekend staande Zeeuwen daadwerkelijk zijn: vriendelijk en gastvrij! U zult bij dit evenement de saamhorigheid en vastberadenheid van de Zeeuwen vaststellen om zich in te zetten in het gevecht tegen kanker. Niet voor niets voeren de Zeeuwen de bekende lijfspreuk 'Luctor et Emergo'. U zult verder al fietsend ervaren dat de Zeeuwen ook een prachtig landschap te bieden hebben, waarin het ontzettend fijn wonen is. En ongetwijfeld zult u van mijn provinciegenoten allerlei aspecten te horen krijgen op grond waarvan duidelijk wordt dat wonen in Zeeland meer dan de moeite waard is!"